74-aastasena suri tuntud filminäitleja R. Lee Ermey

Pühapäeva 15. aprilli hommikul suri legendaarne Ameerika filminäitleja R. Lee Ermey.

Stanley Kubricki sõjadraamas "Full Metal Jacket" kuulsaks saanud mees oli lahkudes 74-aastane ja hiljuti kopsupõletikku põdenud.

Ermey oli merejalaväelane, kellest sai tele-, filmi- ja häälenäitleja ning saatejuht.

Ta ekraanidebüüt saabus draamas "The Boys in Company C" (1978) ja viimaseks filmiks jäi komöödia "The Watch" (2012, "Naabrivalve").

Siin on klipp tema kuulsast rollisooritusest "Full Metal Jacketis", kus režissöör Kubricki sõnul poole oma tegelaskuju dialoogist mõtles Ermey ise välja:

Viimased ekraanirollid jäid aga 2015. aastal animasarjadesse "The Simpsons" ("Simpsonid") ja "Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness", millele ta hääle andis.

Ermey laenas oma hääle ka tegelastele kümnes videomängus nagu "Toy Story" triloogia, "Call of Duty: Ghosts" ja "Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex".