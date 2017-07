Ärge üllatuge, kui peagi esilinastuv Luc Bessoni „Valerian ja tuhande planeedi linn“ pisut tuttavlik tundub

Praegu filmitakse või monteeritakse mitut koomiksifilmi, aga üks nende seast paistab eriti silma ja sellest tõotab tulla üks žanri põnevamaid teoseid.

Räägime filmist „Valerian ja tuhande planeedi linn“, mida saab vaadata Eesti kinodes alates 28. juulist.

Prantsusmaa läbi aegade kalleim film, mille peaosades on Dane DeHaan ja Cara Delevingne, on produtsendi, stsenaristi ja režissööri Luc Bessoni eluunistus.

„Valerian“ põhineb Prantsuse kirjaniku Pierre Christini ja kunstniku Jean-Claude Mézières’ tempokal koomiksisarjal „Valerian ja Laureline“, mis ilmus aastatel 1967–2001.

Kuidas “Valerian ja Laureline” “Tähesõdade” tegemist inspireeris

Lucas on öelnud, et „Tähesõdade“ loomisel olid tema eeskujudeks Akira Kurosawa ja „Flash Gordon“. Paljud on aga märganud ka sarnasusi Lucase loomingu ja Prantsuse koomiksi vahel.

1977. aastal läks Mézières kinno vaatama uut filmi „Tähesõjad“. Ta üllatus, kui paljud kujunduselemendid, ideed ja ulmelises tulevikus elamise motiivid talle tuttavad näisid.



Lucasele saadetud kirjad jäid vastuseta, aga aastate jooksul selgus, et „Tähesõdade“ kunstnikel (kellest mõned olid prantslased) oli suur kollektsioon „Valeriani“ koomikseid.

George Lucas ega keegi teine filmi kallal töötanutest ei ole kunagi „Valeriani ja Laureline’i“ mõjutusi tunnistanud. Üheski ametlikus „Tähesõdade“ materjalis prantslaste koomiksisarja ei mainita.



Christin, Mézières ning paljud koomiksi- ja filmisõbrad on aga veendunud, et koomiksil oli „Tähesõdade“ loomisel oma osa. On see tõesti nii? Vaadake, ja otsustage ise – George Lucas igatahes suud ei paota.