Cinamonist sai Soome Kinoliidu liige

Sügisel Soomes Helsingi südalinnas Redi elustiilikeskuses uksed avav Cinamoni kino sai sel nädalal Soome Kinoliidu liikmeks.

Viie saali ja 600 kohaga Cinamon Redi on Eesti kinoketi esimene laiendus Soomes, kus kinoliitu kuulub veel 186 kino.

Soome kinoliidu tegevdirektori Tero Koistineni sõnul annab Cinamoni liitumine selge signaali, et Eesti kinoketil on tõsised rahvusvahelised laienemisplaanid ning eesmärk mõjutada Soome kinopoliitika arenguid.

„Soome kinomaastiku jaoks omab Cinamoni turule tulek nii majanduslikku kui kultuurilist mõju,“ rõhutas Koistinen. „Ühelt poolt toovad investeeringud kaasa suuremad vaatajate numbrid, teiselt poolt laieneb valikuvõimalus kino külastajate jaoks. See muudab Soome kinomaailma mitmekülgsemaks ning näitab, et kinomaailm on pidevalt arenev, muutuv ja jätkusuutlik.“

Cinamon Holdingu juhatuse esimehe Tatiana Tolstaya sõnul on Cinamoni liitumine Soome Kinoliiduga eestimaise kinoketi jaoks suur samm.

“Täieõigusliku Soome Kinoliidu liikmena avanevad Cinamoni kinodele ja nende külalistele koheselt kõik Soome Kinoliidu liikmetele pakutavad võimalused. Meie jaoks tähendab see ka seda, et peame pingutama veel tugevamalt, isegi rohkem kui juba end tõestanud liikmed, et teenida välja meile osutatud usaldus.”

Tolstaya hindab kõrgelt fakti, et Cinamoni kandidatuur uue ja alustava kinoketina Soomes kiideti heaks kohe esimesel korral.