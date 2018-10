Eesti film „Seltsimees laps“ avab tänavuse Lübecki filmifestivali

Kunagi varem pole Balti riikidest pärit film selle festivali avafilmiks osutunud.

Produtsent Riina Sildos kuulis rõõmustavast uudisest Lõuna-Koreas, kus ta osaleb koos Siimetsaga Aasia olulisimal filmisündmusel, Busani filmifestivalil.

„Alles eile sai „Seltsimees laps“ siin tohutult sooja vastuvõtu osaliseks, kiideti nii Helena näitlejatööd kui ka Moonika meisterlikku käekirja. Lübecki uudis teeb meid loomulikult väga õnnelikuks, sest seal linastub alati Põhjamaade filmide paremik. On suur au konkureerida selliste silmapaistvate filmitegijatega,“ kommenteeris Sildos.

„Nordische Filmtage Lübeck oli esimene festival, mis esitles Baltimaade filmiloomingut veel enne, kui need riigid iseseisvaks said. 30 aasta jooksul on need filmid aidanud meie festivali kujundada.

Meile teeb heameelt, et saame seda erilist partnerlust tähistada just selliselt ning avame oma festivali esimest korda Balti riikidest pärit filmiga,“ põhjendas valikut filmifestivali kunstiline juht Linde Fröhlich.

Lübecki 60. Põhjamaade filmipäevad toimuvad 30. oktoobrist 4. novembrini.

Avaõhtul viibivad aukülalisatena kohal nii režissöör Moonika Siimets, näitlejad Helen Maria Reisner, Tambet Tuisk ja Eva Koldits, produtsent Riina Sildos kui ka filmiloo aluseks olevate romaanide autor Leelo Tungal.