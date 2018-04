Jaapani animelegend Isao Takahata suri 82-aastasena

Kuulus Jaapani animatsioonistuudio Studio Ghibli teatas, et nende üks asutajaliige, hinnatud režissöör Isao Takahata, suri eile 82-aastasena.

Takahata viimaseks režisööritööks jäi 2013. aastal ilmunud teos "Kaguyahime no monogatari" ("Lugu printsess Kaguyast").

Takahatal esines südameprobleeme, mille tõttu ta mullu suvel ka haiglasse sattus.

The Verge kirjutab, et kuigi Takahata polnud rahvusvaheliselt nii tuntud Ghibli režissöör kui Hayao Miyazaki, pärinevad stuudio mõned kaunimad ja originaalsemad tööd just temalt, teiste hulgas "Omoide Poro Poro" ("Alles eile", 1991) ja "Hotaru no Haka" ("Jaanimardikate haud", 1988).