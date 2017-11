PÖFF-i filmid jõuavad bussiekraanidele

Sel nädalal algav Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) toob tasemel filmielamused otse Lux Expressi bussidesse.

PÖFF-i juht Tiina Lokk avaldas heameelt, et Lux Express pani tänavusele festivalile õla alla. "Võib öelda, et kui tavaliselt üritame inimesi kunsti juurde tuua, siis seekord viib Lux Express kinokunsti inimeste juurde,” ütles Lokk.

17 päeva kestva tänavuse PÖFF-i partnerina teenindavad Lux Expressi bussid Vilniusest, Riiast ja Peterburist saabuvaid festivalikülastajaid ning pakuvad erikülalistele transporti nii Tallinnas toimuvate PÖFF-i sündmuste raames kui ka laste ja noortefilmide festivalil Tartus.

Sõitjad leiavad festivali ajal bussi Lux Expressi busside meediakeskustest valiku varasematel PÖFF-idel tuntust kogunud filme nagu “Taani tüdruk” (The Danish Girl, 2015), “Aitab jutust” (Enough Said, 2016), “Steve Jobs” (2015), “Kodus” (Dans La Maison, 2012), “Must Alpinist” (2015) ja “Armastajate igavene elu” (Only Lovers Left Alive, 2014).

Tänavu 21. korda toimuv Pimedate Ööde Filmifestival algab 17. novembril piduliku avatseremooniaga Nordea kontserdimajas. Rohkem kui kahe nädala jooksul jõuab kinodesse sadu linalugusid maailma eri paigust.

Lux Expressi bussid on varustatud väikeste tahvelarvutite, 220voldiste laadijate ja tasuta wifi ühendusega.