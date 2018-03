Täna algav XV Maailmafilmi festival toob Tartusse 60 dokumentaalfilmi

Täna 19. märtsil algab Eesti Rahva Muuseumi XV Maailmafilmi festival, kus linastub 60 värsket dokumentaalfilmi ligi 30 riigist. Programmis on nii maailmatasemel oma ala gurude kui ka noorte tegijate loomingut.

„Filmifestivalidel on maailmas, kus filmiplatvormid ja telekanalid on vaid kliki kaugusel, järjest olulisem roll. Need on kohad, kus saada kokku teiste filmihuvilistega ja astuda välja argielust, kus filmi vaatamine võib olla vaid pooltund nõudepesu ja koolitükkide tegemise vahel,“ ütles festivali direktor Pille Runnel.

Tänavuse festivali teemaringi moodustavad märksõnad nagu kunst, toidukultuur, minevikulisus ja olevik, inimlikkus, inimeseks ja omaks või võõraks olemine ning perekonnasuhted.

Publikul avaneb võimalus tutvuda teiste eluviiside ja maailmapiltidega kõikidel kontinentidel, sealhulgas Uus-Meremaal, Mehhikos, Lõuna-Koreas ja Tansaanias.

Festivali avafilm on 20. märtsil kl 18.30 linastuv „Pealkirjata“ kuulsalt Austria filmitegijalt Michael Glawoggerilt.

Üliambitsioonikas plaan filmida reaalsust sellisena nagu see erinevates maailma kohtades avaldub, sai traagilise lõpu, kui Glawogger malaariasse haigestumise tagajärjel suri.

Filmi lõpetas Glawoggeri monteerija Monika Willi, tulemus on poeetiline, jõuline ja imeliselt kaunis filmielamus.

Filmiprogrammi lõpetab laupäeval, 24. märtsil kell 16.45 Karlovy Vary’, Goya Awards’i, Hamptonsi ja teistel rahvusvahelistel filmifestivalidel parima dokumentaalfilmi tiitli pälvinud „Palju lapsi, pärdik ja loss“.

Hispaania režissööri Gustavo Salmeróni film portreteerib ekstsentrilist matriarhi Julita Salmeróni ja tema perekonda ning jutustab ootamatute ja lustlike pööretega loo, kuidas täitusid Julita kolm lapsepõlvesoovi: palju lapsi, pärdik ja loss.

Linastuvate dokumentaalfilmide ühisnimetajaks on antropoloogiline pilk, kus on põimunud kunstiline ja teaduslik teadmine, andes alust nii diskussiooniks kui ka sisekaemuseks.

Lisaks on võimalik kohtuda 27 filmitegijaga, tutvuda installatsioonide ja näitustega.

Filmid linastuvad 19.-24. märtsini Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda ja Maailmafilmi saalides (Muuseumi tee 2, Tartu; A-sissepääs). Tööpäevadel kuni kella 16.30 linastuvad seansid on ainult ingliskeelsete subtiitritega ja tasuta.

Tutvu kavaga Maailmafilmi kodulehel ja jälgi festivali tegemisi Facebookis.

Festivalile paneb 24. märtsi õhtul algusega kl 19.30 punkti esmakordne heli- ja videvikufestival ERMi ÖÖ, kus astuvad teiste seas üles Myrra Rós (Island), trio Mikita/Jürjendal/Kirikmäe ja segakoor K.O.O.R, Vaiko Eplik, Puuluup jt.

Maailmafilmi festivali korraldavad Eesti Rahva Muuseum ja Maailmafilmi Ühing. Toetajad: Eesti Filmi Instituut, Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond, disainistuudio Fraktal, Tartu Elektriteater, MTÜ Mondo, Prantsuse Instituut Eestis jt.