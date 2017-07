„Valerian ja tuhande planeedi linn“ on läbi aegade kõige kallim Euroopa film. Seda lihtsalt peab nägema

ACME Film Eesti

On raske ette kujutada ambitsioonikamat projekti kui Luc Bessoni 3D-eepos „Valerian ja tuhande planeedi linn“. 28. juulil kinodesse jõudev ulmepõnevik on Luc Bessoni vastus sellistele filmisarjadele nagu „Galaktika valvurid“. Suurepäraste visuaalefektidega filmis on ühendatud „Mad Maxi“ stiilis düstoopilised kõrbed, „Avatarist“ tuttavlikud veealused seiklused ja „Star Warsi“ stiilis kosmosemaailm.

„Valerian ja tuhande planeedi linn“ räägib kahest eriagendist Valerianist ja Laureline’ist (Dane DeHaan ja Cara Delevingne) hiiglaslikus kosmosemetropolis Alphas, kus elab liike tuhandelt planeedilt ning kus tegutsevad hämarad jõud ähvardavad kogu universumit. Tänavusel CinemaConil oli tihe konkurents. Suured filmistuudiod esitlesid filme, nagu „Ämblikmees: Kojutulek“, „Transformerid: Viimane rüütel“ ja „Star Wars: Viimased jedid“, aga „Valerian“ eristus neist kõikidest uue looga, mis on visuaalselt sama rabav kui Bessoni „Viies element“. „Valerian“: kuidas lavastas Luc Besson 180-miljonilise indie-filmi, mis ei saa läbi kukkuda Luc Besson valmistus „Valerani“ tegemiseks seitse aastat, filmi tootmiseks kulus 180 miljonit dollarit ja järeltöötluseks ligi kaks aastat. Kõige märkimisväärsem on aga filmiga seotud suurte Hollywoodi stuudiote arv: null. Asi pole selles, et Besson oleks stuudiote toetusest keeldunud. Ent Hollywood panustab juba teada-tuntud lugudele, „Valerian“ aga põhineb hoopiski prantsuse koomiksil „Valérian and Laureline“, millest suurem osa USA kinopublikust kuulnudki pole. Filmi tegemiseks vajas Besson omaenda stuudiot ja sellist luksust saavad lubada ainult väga vähesed lavastajad. Besson pidi appi võtma kõik rahastusnipid, sealhulgas õiguste müügi filmilevitajatele. Besson ja tema produtsent (kes on ühtlasi ka tema abikaasa) Virginie Besson-Silla esitlesid Cannes‘i filmifestivalil levitajatele „Valeriani“ stsenaariumit ja ligi 80 visandit filmi tegelastest ja maailmast. Esitlusega teeniti üksnes ühe päevaga 80 miljonit dollarit ja Bessonil õnnestus filmi levitamise õigused müüa rohkem kui 100 riiki. Cannes’is rahastajate leidmine on filmide tegemises tavapärane, aga mitte keegi teine ei paku müügiks osalust 180-miljonilise eelarvega ulmepõnevikus. Kuna „Valeriani“ rahastati nagu indie-filmi, ei pea Besson kartma sadade miljonite dollarite kaotust ega kukkumist karjääriredelil. Besson suutis filmile leida rahastuse nii, et ta jäi vabaks suurte stuudiote nõudmistest. Kuigi „Valerian“ on värskeim kinolinale jõudev kosmoselugu, ütles Besson CinemaConil, et juba 1968. aastal ilmuma hakanud „Valeriani“ koomiksisari inspireeris tegelikult „Star Warsi“ ja „Star Treki“ loojaid ning James Cameroni, kui ta tegi „Avatari“. Besson tunnistas ka, et ta tahtis „Valeriani“ teha juba 20 aastat tagasi, kui ta lavastas „Viiendat elementi“, aga tolleaegne tehnoloogia seda ei võimaldanud. „See polnud võimalik, sest filmis on kaks tegelast ja 1000 tulnukat,“ ütles Besson. „James Cameroni „Avatar“ tõi meieni uue tehnoloogia ja tänu temale on nüüd ainsaks piiriks meie endi kujutlusvõime.“