Viasat World toob turule Epic Drama

Uus sisubränd Epic Drama sisaldab üle 600 tunni parimaid draamasarju kogu maailmast, televisiooni suurimate nimedega. Üle 70% sisust on turul eksklusiivne, ligi 80% sisust voogedastusõigusega ja suurem osa peamise eetriaja sisust on toodetud viimase kolme aasta jooksul.

Maailma praeguse aja suurimatele draamasarjadele pühendatud Epic Drama liitub Viasat Worldi kanalite ja voogedastuse laialdase portfoolioga, millesse kuulub rohkem kui 50 turul 27 tasulist telekanalit ja paljudes piirkondades ka voogedastusteenus.

14. detsembril alustav Epic Drama pakub üle 600 tunni suure eelarvega HD-sisu mitmes eri draamažanris. Kuni 80% programmist on voogedastusõigusega, mis toetab missiooni pakkuda vaatajatele maailma parimaid sarju mitme platvormi ja seadme vahendusel.

Otsus tuua turule Epic Drama põhineb uuringul, mille tulemusel selgus, et turul on täitmata nišš. Kanali turuletoomine näitab sõltumatu ringhäälinguorganisatsiooni Viasat Worldi võimekust vastata vaatajate ja partnerite soovidele ning ambitsiooni suurendada haaret ja vaatajaskonda. Uus kanal laiendab Viasat History kanalil populaarseks osutunud Epic Drama saateblokki, mis andis firmale draamasarjade näitamise kogemuse. Turuletoomist toetab märkimisväärne investeering parimasse sisusse ja sellega seotud õigustesse.

Epic Drama on alguses kättesaadav Viasat Worldi võtmeturgudel ja -piirkondades, nende seas Bulgaarias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Horvaatias, Tšehhis, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Makedoonias, Montenegros, Poolas, Rumeenias, Serbias, Slovakkias, Sloveenias, Türgis ning Ukrainas, üleregioonilisena. 2018. aastal on plaanis edasi laieneda.

Viasat Worldi tegevjuht ja president Irina Gofman kommenteerib: „Meil on väga hea meel tutvustada Epic Dramat, südikat ja luksuslikku uut kanalit, mis on täielikult pühendatud mõjusaid lugusid rääkivatele suurejoonelistele ja kallitele ajastudraamadele. Meie ainulaadne staatus sõltumatu ringhäälinguorganisatsioonina võimaldab meil kuulata meie partnereid ja vaatajaid, mõista, mida nad soovivad, ja kiiresti reageerida. Me kasutame oma kogemust draamadega, et täita turul täitmata olnud koht ööpäev läbi töötava kanali jaoks, mis vahendab tänapäeva parimaid draamasid kogu maailmast ja mille sisu on saadaval tellitavana.”

Draama austajad saavad ligipääsu tunnustatud ja põnevatele sarjadele mitmes eri draamažanris, mille sekka kuuluvad kuritööd ja müsteeriumid, klassikaline kirjandus, poliitika ja võim, ajalugu, sõda, seiklused, tõestisündinud lood ning fantaasia. Valikus on parimad ajastudraamad lähedalt ja kaugelt, muu hulgas näiteks ÜK-st, USA-st, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Austraaliast ja Kanadast.

Epic Drama elustab inspireerivaid ja liigutavaid lugusid läbi kire, reetmise, armastuse ja kaotusvalu. Peaaegu kogu parimal eetriajal linastuv sisu on toodetud viimase kolme aasta jooksul, 70% sisust on igal turul eksklusiivne. Vaatajail on võimalus nautida suurimaid ja ajakohasemaid ajastudraamasid 24 tundi päevas ning seitse päeva nädalas.

Gofman lisab: „Viasat World on üks suuremaid sõltumatuid sisutellijaid Euroopas. Meil on laialdane kanalite ja voogedastuse portfoolio, mis tähendab, et otsime alati vaatajatele parimat sisu. Meie strateegia on panna ostmise, eeltellimise ja viimasel ajal ka kaasprodutseerimise kaudu kokku ulatuslik kollektsioon – see võimaldab meil kindlustada pideva ajakohase ja kvaliteetse programmi kõigile meie kanalibrändidele. Teeme praegugi koostööd parimate sisupakkujate ja levitajatega üle maailma ning oleme valmis jätkama. Püüame edaspidigi sisuvalikut laiendada ja ka järgmiseks aastaks laiaulatusliku programmi koostada. Oleme äärmiselt elevil, et saame maailmale tutvustada draamakanalit Epic Drama, mis on just õige kanal nendele vaatajatele, kes soovivad näha praeguse aja parimaid draamasarju.”