“Seksi ja linna” näitlejatar vastab vanuse-kriitikale: “Minge p***e!

“Seks ja linn” jõudis ekraanidele 1998. aastal ja kajastas nelja umbes 30-aastase sõbranna armu- ja muud emotsionaalset elu New Yorgis. Nüüdseks on nii tegelaskujud kui ka neid kehastavad näitlejannad aegruumi kuluga kooskõlas umbes 30 aasta võrra vanemaks saanud ning neid näeb just sellisena ka “Seksi ja linna” järjes (mida levitab HBO Max).

Mõne inimese jaoks on see aga ennekuulmatu ja nii ongi üldiselt kriitikutelt kiita saanud sari pälvinud ka kriitikat seoses peaosaliste vanusega. Seda muuhulgas ka sotsiaalmeedias. Sarjas Carriet kehastav Sarah Jessica Parker nimetas seda kriitikat misogüünseks.

Kristin Davis rääkis intervjuus The Timesile, et vanuse arvustamine ajab teda vihale. Tema sõnul on üllatav, et nii paljud inimesed üksnes sellele ühele mõõtmele keskenduvad.

“Kõigil on midagi öelda, poolt või vastu või mida iganes meie juuste ja nägude ja selle ja teise kohta. See vihastab mind ja ma ei taha kogu aeg vihane olla, nii et ma ei loe seda tagasisidet, ma lihtsalt tean, et see on olemas. Aga samal ajal ma mõtlen - ja ma ütlen otse - ma mõtlen et “Minge p***e. Minge p***e, inimesed, eksole, tulge siia ja tehke paremini.” Saate aru, mida ma silmas pean? Nagu misasja te teete?”