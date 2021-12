VAATA FOTOSID | Mida näeb "Avatar 2" võttepiltidelt ja mida sellest järeldada

2009. aastal välja tulnud “Avatari” saatis tohutu edu ja sellele lubatud järgesid on oodatud üüratu pikalt, suuresti seetõttu, et Cameron tahab asja ette võtta nii suurelt, et selleks tuleb enne korralikult leiutada. Praeguse seisuga lubatakse esimest “Avatari” neljast(!) järjest 2022. aasta detsembriks.

Kuna esimese järje ilmumisaeg on juba käeulatuses, on filmi kohta juba jagatud ka esialgset infot. Näiteks paljastas produtsent Jon Landau hiljuti, et uus film näitab Jake Sully (Sam Worthington) ja Neytiri (Zoe Saldana) elu mõned aastad pärast esimese “Avatari” filmi lõppu. Uus oht sunnib neid aga kodusest vihmametsast planeedi Pandora ookeanisügavikesse teisi Na’vi sid otsima minema.

Paistab aga, et ka inimesed saavad tulevas filmis oma eetriaja, sest James Cameroni jagatud värsketel piltidel on muu hulgas inimeste sõjaväesõidukid. Entertainment Weekly info kohaselt kuulub piltidel nähtav sõjatehnika RDA-le, samale organisatsioonile, mis esimeses filmis Pandorat ohustab. Piltidel on näha nii õhu- kui veesõidukeid, järelikult ei sukeldu ainult peategelased ookeani, vaid sinna järgnevad neile ka inimesed - see ei saa hästi lõppeda.