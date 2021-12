Sander Joone animafilm "Sierra" esilinastub maailma suurimal lühifilmide festivalil 

Produktsioonifirma AAA Creative teatel esitati maailma suurimale lühifilmide festivalile tänavu üle 8000 filmi. “Sierra” on üks 77-st linaloost, mis valiti rahvusvahelisse võistlusprogrammi. “See, et film osutus sedavõrd tihedas konkurentsis valituks, on väga suur tunnustus lavastajale ja tervele meeskonnale. Kahtlemata märgiline etapivõit.” kommenteeris produtsent Erik Heinsalu.

“Sierra” režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn. Rahvusvahelisel tasandil on filmiga värskelt liitunud levifirmad Square Eyes ja New Europe Film Sales, kelle portfooliosse kuuluvad ka mitmed eelmiste aastate Oscari-soosikud.