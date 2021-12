Rowlingu arvamused kipuvad loomingut varjutama: Dumbledore'i-filmi treileris peidetakse tema nime

Kolmanda “Fantastiliste olendite” filmi ("Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore") treileris on Rowlingu nimi väga hästi ära peidetud, ehkki ta on filmi produtsent ja stsenaariumi autor, kirjutab Screen Rant.

“Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” ("Fantasilised olendid: Dumbledore'i saladused") on “Fantastiliste olendite” sarja kolmas osa ja peaks kinodesse jõudma 15. aprillil 2022. Tegu on Harry Potteri lugudest hargneva filmimaailmaga.

Filmisarja esimese osa vastuvõtt oli soe, teine osa “Fantstic Beasts: The Crimes of Grindelwald” seevastu enam nii ühehäälset kiitust ei pälvinud. Seetõttu on pinge kolmanda osa peal päris suur, kuid mitte film ise, vaid just Rowlingu filmivälised, omaette kurioosumiks kujunevad transvastased seisukohavõtud võivad “Dumbledore’i saladustele” karuteene teha.

Filmisarja esimeseks suureks pr-komistuskiviks oli Grindelwaldi kehastanud Johnny Deppi suhtevägivalla-süüdistus, mis “Fantastiliste olendite” jaoks päädis Deppi väljavahetamisega. Grindelwaldi kehastab nüüd Mads Mikkelsen.

Rowlingu panus Harry Potteri lugude juures on meelelahutusmaailma jaoks paras väljakutse, mis nõuab loomingulisi lahendusi.

Üks neist ongi nüüd filmihuvilistele silma jäänud: “Fantastiliste olendite” 3. osa treileris on Rowlingu nimi märgitud vaid tillukeselt viimases kaadris. Samas varasemate filmide puhul reklaamiti filmi just suurtähtedes Rowlingu nimega.

Põhimõtteliselt on kõik, kel selle filmiga mingigi kokkupuude, väga keerulises olukorras. Erakordse loomeinimesena väärib Rowling tunnustust, juriidiliselt peab ta mainitud saama, samas võib potentsiaalsete vaatajate pahameel tema isiklike arvamuste peale laieneda ka filmile ja kõigele, mis sellega seotud. Kuidas säilitada vaatajanumbrid ja samas olla kõigi vastu lugupidav ja õiglane? Hea küsimus.