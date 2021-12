10 olulist asja, mida võiks enne “Ämblikmees: Pole koduteed” vaatamist teada

Peter Parker on Ämblikmehena paljastatud

“Ämblikmees: Kodust kaugel” lõpuks jäi Peter Parker pealtnäha Mysterio surmas süüdi ja peale selle paljastas ajakirjanik J. Jonah Jameson, et Ämblikmehe maski taga peidab end Peter Parker. Saladus on kotist väljas.

Peter Parker ja MJ on paar

“Kodust kaugel” seisuga on Peter ja MJ paar. Kõikidest Ämblikmehe filmidest jookseb punase niidina läbi oht, milles superkangelase lähedased alati on, eriti romantilised partnerid. See on üks põhjuseid, miks Peter tahab oma Ämblikmehe-saladuse uuesti saladuseks muuta.

Multiversumis rulluvad lahti paralleelsed reaalsused

Marveli kinouniversumis tegutseb teadagi Loki, kes on multiversumi ajasilmuse algus ja lõpp. Multiversumi ja mitme eri reaalsuse teema jookseb läbi ka “Pole koduteed” süžeest, see liin on aga varasemates filmides juba mõnda aega kestnud. Siingi filmis tuleb seega arvestada paralleelsete reaalsustega. Vaene Ämblikmees.

Mõned Ämblikmeest kimbutavad pahalased peaksid tegelikult surnud olema

“Pole koduteed” toob tagasi viis pahalast eri universumitest. See on huvitav olukord, sest teistes filmides on kolm neist viiest (Green Goblin, Doc Ock ja Electro) vahepeal surma saanud. “Pole koduteed” filmis on nad aga elus ja neid kehastavad samad näitlejad, kelle kehastuses nad surma said.

Peter Parker ja Doktor Strange said tuttavaks Tasujate “Igaviku sõjas”

“Igaviku sõjas” päästis Peter Parker Doktor Strange’i (Benedict Cumberbatch) Ebony Maw küüsist ja koos astusid nad Thanose vastu. Treileris on näha, et kaks tegelast on algul sõbralikus läbisaamises, aga nende vahel hakkavad tekkima erimeelsused pahalastega toimimise detailides.

Doktor Strange on ülivõimas tegelane ja khm, patsifist

Doktor Strange on MCU üks võimsamaid tegelasi (senise Sorcerer Supreme'ina) ja tema teadmised müstikustest ja muinasmaailmast on üle võlli. Teiseks on ta kunagise neurokirurgina tuntud rahuarmastaja. Kummalisel kombel on ta siin filmis Parkerist verejanulisem.