ARVUSTUS | Kriipivalt unenäoline ja tundeõrn (tudengi)film „Lend“

„Lend“ jutustab voolavas, lendlevas, voogavas stiilis kümme erinevat lugu, milles osalevad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide 13. lennu näitlejad. Igale näitlejale on loodud oma maailm, milles vähese sõnaga väljendatakse karakteri episoodiline lugu. Lugude tegelased kohtuvad siduvalt omavahel abstraktses unenäolises valges ruumis, esitledes seal endi valmis vormitud ilu. See ilu poseerib ja edvistab, mureneb ning taasloob end. Kõikide karakterite liinid juhatavad filmi lõpuks sauna eesruumi. Abstraktses alastuses hüpatakse tiigivette, saunas pestakse end taas puhtaks ning sätitakse valmis pidusöögiks. Kes need karakterid on, millised taustalood neil on, millised suhted neil omavahel on – see kõik jääb teadmata. See justkui peaks olema stsenaristiline puudujääk. Tahaks tegelaste kohta teada pisut rohkemat. Mis viis ühe karakteri enesetapu soovini, teise kogema eufoorilist vabadust, kolmandat tekitama avalikus ruumis dramaatilist stseeni, neljandat end mudaga kokku määrima, jne. Kuna film pakub näitlejatele vähest monoloogi ja dialoogi võimalust, siis särab iga näitleja oma rollis just nii palju kui kaamera ees tähesäraks ruumi on antud. Me näeme ja tajume, et kõik on suutelised rohkemaks.