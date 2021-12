VAATA TREILERIT | Animafilm "Sierra" paneb eestlase kirgliku ralliarmastuse kõverpeeglisse

“Filmis on kaks peamist liini. Ühes rullub lahti peredraama, teine keskendub ralli kiirele dünaamikale ja selles peituvatele humoorikatele momentidele. Ka filmi visuaalne keel on ennekõike inspireeritud 70 ja 80ndate aastate rallimaailma graafikast,” kommenteeris filmi režissöör Sander Joon.

“Sierra” režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon.“Sierra” produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.