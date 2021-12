Ära maga lemmikut maha! Valik filmidest, mida telekanalid jõuluajal pakuvad

New Yorgi võmm John McLaine saabub jõulude ajal Los Angelesse, kuhu tema abikaasa on elama asunud, et uues Nakatomi korporatsioonis karjääri teha. Perekonna rõõmuküllane taasühinemine katkestatakse kõige ootamatumal ja jõhkramal moel, kui pilvelõhkuja võtavad enda kontrolli alla Euroopa päritolu terroristid, eesotsas jõhkra ning sihikindla Hans Gruberiga.

Esimene jõulupüha kuulub klassikale – sel päeval on kõik telekanalid täis koguperelemmikuid ning ühtaegu pakutakse võimsat märulit, aga ka ülimalt armsaid ja kaasakiskuvaid jõuluhitte. Kindlasti ei tule puudu ka sisust, mis sobib pere kõige väiksematele.

"Surmarelv" (1-4)

Kanal2, alates 11:15

Teineteisest kui öö ja päev erinevad detektiiv Martin Riggs ning Murtaugh astuvad vastu ühe keerulisematele väljakutsetele, moodustades hoolimata oma erinevustest võimsa tandemi, kellele ei saa vastu ükski kurikael. Kõik neli filmi on eetris üksteise järel!

"Suvi"

ETV, 11:00

Krutskimees Joosep Toots ja hädavares Jorh Adniel Kiir püüavad võita Raja Teele südant ja kätt, ent tujukas peretütar hoiab ise oma saatuse ohje. Armsaks saanud tegelaste rollides on taas „Kevade“ osatäitjad. “Suves” kangastub humoorikas võtmes möödunud sajandi alguskümnendite elu ja olu, lüürilise alatooni annab kaunis loodus ja "Kevadest" tuttav muusika.

"Alice imedemaal"

TV3, 15:15

See on lugu 19-aastasest Alice'ist, kes naaseb jäneseurgu, kuhu ta noore tüdrukuna sattus ning kohtub oma lapsepõlve sõpradega: Märtsijänes, Tweedledee ja Tweedledum, Unehiir, Irvik Kass, ja muidugi Kübarsepp. Alice asub teekonnale, et leida oma tõeline saatus ja teha lõpp Punase Kuninganna terrori-valitsusele. Film on eesti keeles.

"Grinch"

TV3, 19:30

Kauni Kesseküla servas kõrges kaljukorteris elab üksik härra Grinch. Grinchi torssis meele põhjuseks on lähenevad jõulud ning selleks, et need ei saaks rõõmu valmistada ka kellelegi teisele, otsustab ta varastada Kesseküla jõulud. Film on eesti keeles.

26. detsember

Teine jõulupüha on harilikult ka teleekraanidel mõnevõrra rahulikum, kuid see ei tähenda, et heast sisust puudust tuleks. Vanade lemmikute kõrval võib ka sel päeval nii midagi uut leida.

"Mr. Beani" maraton

Kanal2, alates 11:00