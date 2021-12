"Kupee nr 6" valiti võõrkeelse filmi Oscarite sõelal 15 hulka

Austria, “Great Freedom”

Belgia, “Playground”

Bhutan, “Lunana: A Yak in the Classroom”

Taani, “Flee”

Soome, “Compartment No. 6”

Saksamaa, “I’m Your Man”

Island, “Lamb”

Iraan, “A Hero”

Itaalia, “The Hand of God”

Jaapan, “Drive My Car”

Kosovo, “Hive”

Mehiko, “Prayers for the Stolen”

Norra, “The Worst Person in the World”

Panama, “Plaza Catedral”

Hispaania, “The Good Boss”