Need on aasta parimad kodumaised filmid - selgusid Neitsi Maali nominendid

“Eelhääletusel kogus tänavu filmiajakirjanikelt punkte koguni 19 filmi, mille sekka jagus väga erinevaid vorme ja žanreid. Rõõm on näha, et ka viie finalisti sekka jõudis kaks dokumentaali ja üks lühifilm - see on vaid tunnustuseks Eesti filmi mitmekülgsusele ja rikkalikkusele,” hindas valikut Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.