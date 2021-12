141. Kinoveebi Jututuba | Kas "Ämblikmees: Pole koduteed" ongi parim Ämblikmehe-film?

Seejärel anname hinnangu kinofilmile: "Ämblikmees: pole koduteed"



Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



05:47 Kuulajate mängu teise hooaja 9. osa võitja!



10:46 Osale kuulaja - ja pildimängus (teine hooaeg, 10.osa): "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks, 30.12 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



27:23 Saatejuhtide kuulajamäng!



1:05:00 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: The Witcher (2019), The Morning Show (2019), The Unforgivable (2021), Platinum End (2021)



Henryk: The Witcher (2019), Invasion (2021), Cowboy Bebop (2021), Trancers (1984), Black Friday (2021), Silent Night (2021), Home Sweet Home Alone (2021), The Green Knight (2021), Werewolves Within (2021), Helsinki Mansplaining Massacre (2018), The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021), Mr. Morgan's Last Love (2013), Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), South Park: Post Covid (2021), Fury (2014)



Ragnar: The Witcher (2019), Invasion (2021), The Green Knight (2021), Spider-Man 2 (2004), Helsinki Mansplaining Massacre (2018), Trancers (1984), Black Friday (2021), Silent Night (2021), Home Sweet Home Alone (2021), Slayed (2020), Werewolves Within (2021), The Advent Calendar (2021)



2:35:04 Anname hinnangu uuele kinofilmile: "Ämblikmees: pole koduteed"



3:07:01 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



