Kodumaise krimisarja produtsent: Kuidas toota koroona-ajal sarja, mida ei saa pooleli jätta?

Samuti tõdeb produtsent, et oli väga postiiviivselt üllatud sarjaga režissööridebüüti teinud Priit Piusi professionaalsuses: “Kui ta ei oleks öelnud, et see on esimene kord, polekski aru saanud tegelikult, sest ta on proff. Võtteplatsil olemine ei ole tema jaoks midagi uut ja ta teab täpselt, kes mida teeb ja kuidas teeb. Ta on väga toetav, väga selge ütlemisega ja mul on ainult hea meel, et Priiduga õnnestus seda sarja teha.”

Jevgenit köitis lisaks armastud kodumaiste näitlejate plejaadile seriaalile “Süü” kätt külge panema selle tugev lugu. “Kuna tegemist on mitte ainult stsenaariumiga, vaid juba varasemalt tehtud projektiga soomlaste poolt, siis peale esimese episoodi vaatamist oli kohe selge, et see on väga kõva lugu. Ka väga dramaatiline lugu ja seda kindlasti tahaks teha Eesti näitlejatega ja eesti keeles,” meenutab ta kuidas projekt temani jõudis.

Uuel aastal on juba reas palju projekte, kuid ebauskliku inimesena ei soovi Supin veel nimesid nimetada. Küll aga loodab ta, et koroona ei saa takistuseks ning on tänulik, et suvised “Süü” sarja võtted möödusid sujuvalt. “Meil väga vedas, et oli suvi ja koroonalaine kõige madalam punkt. Kui me oleks pidanud seda tegema praegu talvel või sügisel, siis oleks rohkem ettearvamatut graafiku muutmist ja üldse oleks kõik rohkem õhku riputatud. Tahaks, et see jama ruttu-ruttu läbi saaks juba.”

Kui kellegi elu ohus ei ole, on kõik hästi

Hea produtsent on kui liim, mis hoiab kogu projekti koos ning tihti tähendab see väga stressirohkete olukordadega toime tulemist. Jevgeni sõnul on aga pingega toime tulemine igati õpitav oskus.

“Põhiline on see, et tuleb endale aru anda, et lahendamatuid olukordi ei ole. Võib väljendada oma nördimust kuidagiviisi, aga see olukorda ei muuda. Kui kellegi elu ohus ei ole, siis tegelikult on kõik juba hästi,” tõdeb ta.

Produtsenditöö juures naudib Supin eelkõige seda, et ükski projekt ei ole eelmisega sarnane ning iga kord tuleb alustada peaaegu nullist. Teisest küljest on teadmatus vahepeal ka produtsenditöö pahupool ning hea oleks mõnda asja vana skeemi järgi teha. Näiteks pidi Jevgeni hiljuti ühe reality-sarja ettevalmistuse ajal välja vahetama nii režissööri kui peaosatäitja. Samal nädalal vahetus režissöör ja näitleja ka “Süü” võtetel.

“Pidin korraga kustutama mitte üht tulekahjut, aga nelja-viit. Mõtlesin, et kust nüüd järgmine pauk tuleb, aga õnneks sai kõik õnnelikult lahendatud,” kirjeldab ta produtsenditöö ootamatusi täis iseloomu.

Mitte ainult Netflix ei tee sarju, mida ei saa pooleli jätta

Tundub, et Netflix pole enam ainuke, kes suudab toota sarju, mille vaatamist pole võimalik lõpetada. Jevgeni sõnul tekkis ka “Süü” seriaaliga sarnane emotsioon ning see on märk sellest, et publikuni viidi midagi tõeliselt head. “Inimesed ootamatult avastavad, et nad ei saagi pooleli jätta ja peavad jutti ära vaatama. See ongi see kõige suurem tunnustus. Parim tänu on sära televaatajate silmades,” kirjeldab ta muigega Urmas Otti tsiteerides.

Jevgeni sõnul erineb “Süü” tavapärastest kriminullidest, sest toob päevavalgele perekonnasisese draama. “See näitab seda, kui kaugele me oleme valmis minema. Näiteks peategelase moraalne dilemma, et kui sul on valida oma laps või võõras laps, siis kumma sa ohverdad. Mis on õige ja mis on vale? Nii palju eetilisi küsimusi, mille peale me tihti niimoodi elus ei mõtle. Lugu on nii hästi arusaadav ja ikka väga põnev ka,“ loetleb ta põhjuseid, miks soovitab kõigil sarja vaadata.

"Süü"

Elisa originaalsarja “Süü” terve hooaja saab kohe ära vaadata Elisa Huubist. Seriaal on toodetud Warner Brothers International Television Productioni stsenaariumi põhjal ning loo keskpunktiks on 12 aastat tagasi toimunud traagiline pisipoja surm, mis on isa Sepot (Rasmus Kaljujärv)

ja tema ülejäänud perekonda aastaid saatnud. Lugu saab oma jätku 2021. aasta suvisel puhkusereisil Saaremaale. Lootus muretust puhkusest puruneb aga ühe anonüümse ähvarduskirja tõttu. Sellest hetkest hakkab hargnema sündmuste jada, mis lõpetab vaikimisvanded ning tõstab pinnale sünged saladused. Seriaali režissöör on Priit Pius ning teiste kodumaiste tippnäitlejate seas astuvad üles Rasmus Kaljujärv, Ott Sepp, Jaan Rekkor, Epp Eespäev, Maarja Jakobson, Sandra Uusberg ja Ago Anderson.