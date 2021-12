Neljas “Matrix" iroonitseb iseenda mõttetuse üle. Produtsent: nii võimas rahamasin oleks järje saanud ka senise režissööri abita

Kuid maailmas kehtivad omad seadused ja nende eest ei ole kaitstud isegi selline kinonähtus nagu “Matrix” (omas ajas oli). Need seadused ei ole ülemäära keerulised - senikaua, kui midagi ollakse valmis ostma, siis tuleb seda müüa, kuni on müüdud.

“Matrix: Ülestõusmine” produtsent James McTeigue tunnistas intervjuus Colliderile, et filmisarjade puhul, millel on nii tohutu potentsiaal raha sisse tuua, on alati õhus võimalus teha järg. “Matrixi” puhul oli kiusatus järg teha isegi nii suur, et kui esimeste filmide režissöörid õed Wachowskid poleks soovinud osaleda, oleks kaalutud selle töö andmist kellelegi teisele.