Misogüünia ja paksu-naljad armastatud jõulufilmis. Kas “Love Actually” on ajale jalgu jäänud?

Paljudel on tavaks end pühademeeleolule häälestada nunnusid jõulu/armastusfilme vaadates ning üks sellistest filmidest on 2003. aastal valminud “Love Actually” (“Armastus on see”). Kuid viimastel aastatel on hakanud kõlama kahtlused, kas miljonitest silmapaaridest pisaraid välja võlunud kaheksa armastuse lugu ikka on ajaproovile vastu pidanud.