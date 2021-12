TOP 20 | 2021. aasta parimad seriaalid: Robinson Crusoe kosmoses, heteromehi ahvatlev kangelane ja kuriteod aja vastu

Apple TV+ pole veel nimekirjast läinud - "For All Mankind" teine hooaeg ei teinud ühtki järeleandmist. Alternatiivne ajalugu, kus venelased maandusid Kuu peal enne ameeriklasi, algatades võidujooksu Kuu-baasi ehitamiseks. Teine hooaeg on omajagu aega edasi tulevikus ning sama konflikt endiselt kestab. Külm sõda kestab. Poliitiline pinge on laes, on palju draamat tegelaste ümber. Kõne alla võetakse mitmed sotsiaalsed teemad. Uskumatult tugev stsenaarium, andekad ja tuntud näitlejad, imeline visuaalne komponent ja soundtrack, mida ei soovi kinni panna. Pikad episoodid on nagu filmid ning pöördeid jagub iga nurga taha. Ei jõua kolmandat hooaega ära oodata.

Primevideo möödunud aasta parim seriaal on "The Underground Railroad". Neil oli veel teinegi tugev rassismi ja mustanahaliste elu USAs puudutav "Them", mis oli lisaks veel õuduslike elementidega, kuid "The Underground Railraod" on tabavam ja lõikab sügavamalt. Barry Jenkinsi lavastatud lugu põhineb auhinnatud raamatul, mis on imetabaselt tehtud põhimõtteliselt igas hinnatavas aspektis. Kahjuks ilmus nii veidral ajal, kus paljud suured nimed lihtsalt matsid selle ära, sest olgem ausad - on liiga palju sisu, mida hoomata. Primevideo endiselt ei promo ka enda tooteid, seega ma ei üllatuks, kui enamus inimesi pole sellest kuulnudki. 10-episoodiline miniseriaal maalib orjakaubandust kareda pintsliga, kuid moodne publik ei ole enam nii nõrgavereline, et mõni pekstud ori isegi pilku pööraks. Lugu järgib Cora (Thuso Mbedu) teekonda enne USA kodussõda läbi keeruliste süsteemide, samal ajal on tal turjas orjapidaja Ridgeway (Joel Edgerton). Iga episood on ilus ja õudne samal ajal. Laetud stseenid on õpetlikud, kuid ajalooliselt ka keerulised, seega kindlasti ei saaks öelda, et see oleks lihtne või kiire vaatamine. Pigem 1-2 episoodi õhtu jooksul, et lasta teemal veidi settida ja ka vaimselt puhata. Ajalugu pole mõtet häbeneda - õpime sellest.