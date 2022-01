TOP 12: Pikima telekarjääriga, esimesena omaenda komöödiasarja pälvinud naine. Betty White'i meeldejäävamad rollid

Läbi kahe kümnendi (1960ndad - 1980ndad) tegi Betty White palju külalisesinemisi populaarses telemängus "Password". Olles suur publiku lemmik, sai temast esimene nö "first lady of game shows", saades isegi hiljem Emmy enda saatejuhina tehtud töö eest "Just Men!" juures. White hiljem abiellus tollase "Password" saatejuhi Allen Luddeniga, keda naine pidas ka enda elu armastuseks, öeldes isegi viimases intervjuus, et surm viib ta lõpuks oma mehe juurde tagasi.

Betty White'i tõenäoliselt teine tuntuim roll on Sue Ann Nivensi kõrvalosa Mary Tyler Moori Shows. White'ile kaks Emmy auhinda toonud seriaal oli eetris 1970-1976 ja kokku tehti seda 161 episoodi. Teise laine feminismi jaoks oli see oluline edasiminek, sest lugu oli iseseisvast naisest ja tema karjäärist televisioonis. Tollel ajal näha ekraanidel naist, kes ei sõltunud mehest, oli midagi uut ja vapustavat. 29 Emmy auhinda noppinud komöödiat arvestatakse tänaseni 50 parima situatsioonikomöödia hulka.

Viis Emmy auhinda võitnud koomik oli tuntud terava keele ja paksu naha poolest ning ta valiti televisooni Hall of Fame'i nimistusse 1988. aastal. Lisaks sai ta 2009. aastal telenäitlejana kollegiaalse elutööpreemia. Lisaks oli ta esimene naine, kes produtseeris omaenda situatsioonikomöödia, 50-ndate "Life with Elizabethi". Siit ongi hea alustada tema karjääri meeldejäävamate momentide meelde tuletamist.

The Betty White Show

Peale "The Mary Tyler Moore Show" suurt edu oli White oma populaarsuse tipule äärmiselt lähedal. Ta sai täiesti enda teleshow (teist korda), kus kehastas näitlejannat Joyce Whitmani. Lugu on lihtne: Whitman saab lõpuks enda unistuste rolli, kuid siis selgub, et lavastajaks on tema endine mees. Kokku kestis ühe hooaja ja 14 osa. 1954. aastal sai naine omanimelise "The Betty White Show", kuid see jutusaade lõpetati kiiresti, kuna ta polnud nõus vallandama mustanahalist töötajat.

Date With Angels

Läbi kahe hooaja (1957-1958) ja 33 episood kehastas White Vickie Angeli nimelist värsket pruuti, kes abiellus kindlustusmüüja Gusiga (Bill Williams). Situatsioonikomöödia keskenduski värskelt abiellunud paaridele ning erinevatele probleemidele, millega neil rinda tuli pista.

The Tonight Show Starring Johnny Carson

Johnny Carson on USA õhtujuhtide reas legend ning tema saates oli kombeks teha palju SNL stiilis minisegmente erinevate kuulsate inimestega. Betty White oli sage külaline ning nende kuulsaid Aadama ja Eeva sketše saab ka täna Youtube'i vahendusel vaadata.

Boston Legal

Üheks parimaks kohtudraamaks peetav "Boston Legal" jooksis aastatel 2004-2008. Läbi hooaegade kehastas ta 16 episoodis Catherine Piperit, Alan Shore'i (James Spader) lapsepõlvesõpra ja sekretär. See on naise hilisema karjääri kõige tuntum ja tõenäoliselt ka tõsisem roll, eemal komöödiast, mis tema karjääri kujundas.

The Bold and the Beautiful

Aastatel 2006-2009 oli White ülipopulaarses seebikas "The Bold and the Beautiful" või "Vaprad ja ilusad". Ta mängis Ann Douglast, Ridge Forresteri vanaema. Siin ta enam ei naerutanud, vaid oli hoopis tõsine ja veidi kaheldava moraalse palgega, sest kehastas ema, kes teadlikult ignoreeris oma tütre ahistamist abikaasa poolt.

The Proposal