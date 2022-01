TOP 25 | Parimad filmid 2021: Mis on saanud Val Kilmerist? Mitu Nicolas Cage'i mahub toppi? Millised eesti filmid mainimist väärivad?

Sõltuvus on raske ja sügav teema, mida tegelikult vähesed kaaskodanikud mõistavad. Sarnaselt depressioonile on ka siin üleolev suhtumine, et "mõtle lihtsalt positiivselt" või "ära siis enam kasuta [sisesta sõltuvust tekitav aine]". Lihtsusest on asi kaugel. Kuna inimene on oma harjumuste ori ning sõltuvuste ohvrer, siis harva õnnestub leida tee tagasi punkti, kus viimati oli tahtmine elada. Just siit alustab Eesti dokkfilm "Üht kaotust igavesti kandsin", mis uurib ühe perekonna lugu narkootikumide sõltuvusest. Lavastaja Carlos E. Lesmes sõidab Kolumbiasse koos sõbra Eevaga, kes otsib oma vanemat venda Lauri. Viimane kontakt oli vennal pool aastat tagasi ema Hillega ning järgnenud vaikus on raskuseks juba niigi murest murtud südamel.



Oma vanemate jaoks oleme alati need väikesed süütud sülle küsivad lapsed, kes ei jõudnud suureks kasvamist ära oodata. Hille silmadesse on raske vaadata. Tema pilk teeb haiget, lõigates sügavalt, sest nelja lapse isana näen seal midagi, mida ise ei soovi kunagi tunda - hirmu, et lapsega on midagi valesti. Lauri elu pole olnud lihtne - mees on teinud valesid otsuseid, istunud vangis palju kordi ning narkootumisõltuvus pole mitte lihtsalt jätnud jälje, vaid teinud temast inimvareme. Eeva ülesanne tundub võimatu - leida üles üks kadunud Eesti mees Kolumbia pealinna Bogota tänavatelt, kus liigub 7 miljonit inimest. Sealsed slummid on täis tuhandeid kodutuid, üks tänav võikam ja räpsem kui teine. Ja kes tegelikult neile elust heidetud inimestele tähelepanu pöörab?



Carlos E. Lesmes on Eeva ainuken uttav, kes hispaania keelt räägib. Lisaks tal endal ka Kolumbia juured, seega see dokumentaalfilm sündis juhuse ja valmisoleku kohtumisel. Kuigi lugu on näiliselt Lauri otsimisest, mis on äärmiselt kaasahaarav, siis tegelikult vaatleme kahte sõltuvuse ohvrit - Eevat ja Hillet. Eeva enda sõnad võtavad selle hästi kokku: "Narkomaani jaoks sulavad päevad ja aastad kõik kokku. Perekond mäletab iga tundi ja minutit.". Majanduslik ja emotsionaalne surve on suur ja isegi kõige lähedasemal pereliikmel võib ühel momendil tekkida küsimus: kui kaua võtan vastutuse kellegi teise eest?



Visuaalselt ootamatult võimas dokumentaal tabab hästi seda räpast tänavat. See urgas, mis seob meie Eesti ja kaugel asuva narkoparadiisi Kolumbia. Suvalised kehad lamavad tänavatel igal pool - elus või surnud, kedagi ei huvita. Võttemeeskond ja Eeva käivad ringi, tõstavad tekke ja katteid, proovivad suhelda, küsida küsimusi. Kahjuks enamus on reaalsusest kusagil eemal. Loodetavasti paremas kohas. Liigume läbi erinevate linnaosade, päeval ja öösel. Otsime Laurit. Vahel leiame vihjeid. Mõnikord kuuleme, et keegi just nägi teda. Alati on tunne, et oleme ainult ühe tänava kaugusel, et ta üles leida.



Frustratsiooni jagub mitte ainult Eevale, vaid ka publikule. Ühest asututest teise, üks avaldus teise järel ning lõputud telefonikõned, mis mitte ühtegi tulemust ei anna. Keegi ei oska aidata, kuid Eeva vastupidavus on hämmastav. Järjekindlus leida oma vanem vend, kellega ta tegelikult enam läbi ei saa, on inspireeriv. "Kui noorena olid kadunud ja keegi teine sind ei leidnud, siis mina ikka alati leidsin.". Läbi selle teekonna õpime, kui vähe tegelikult Kolumbia nendest tänavatel olevatest inimestest hoolib. "Ta peab soovima tänavalt ise ära minna" ütleb üks teejuhtidest. "Enne ei tee keegi mitte midagi."



Film ei pea loengut, ei tule näpuga näitama, ega proovi selgitada, kuidas miski juhtus. Ei häbista halvale teele sattunuid või ei vaata süüdistavalt pere poole, et nad varem midagi ei teinud. See pole kellegi koht sõna võtta. Kaamera jäädvustab vaikselt inimeste muret ja siirast armastust kadunud Eesti poja vastu. Maailm on ta unustanud, juba kadude hulk kirjutanud, kuid Eestis on murelik ema, kes ootab oma poega koju tagasi.



Monteerimine on hingematvalt hästi õnnestunud. Taolise loo juures kogu filmi mõju ja edu ongi montaaži taga ning see on põhimõtteliselt veatu. Ajastus, kaadrite valik, peidetud kaamera, sujuvus - perfektne. Sünge eluline tragöödia meie enda tagaõuelt ei jäta ükskõikseks kedagi. Raske on vaadata, kerge kaastunnet pakkuda, kuid mingisugune veider süütunne hiilis ka naha alla.



Kurbus ja viha segunes, sest kedagi ei huvita tänaval elavate inimeste elu ja siis kohe tundsin ennast süüdi täpselt samas asjas. Hoiame oma lapsi, ärme hülga praeguseid ja kunagisi sõpru ning mõistame neid, kellel on sõltuvus, olgu see milline iganes. Ning teeme seda nüüd, mitte kunagi hiljem tagantjärele. "Üht kaotust igavesti kandsin" valiti Eesti parimaks dokumentaalfilmiks - ma lihtsalt nüüd kiidan selle valiku heaks. Kindel soovitus. 2021. aasta üks tugevamaid teoseid.