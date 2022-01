142. Kinoveebi Jututuba | Kas "Matrix: ülestõusmine" ongi see film, mida fännid 18 aastat ootasid?

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



09:23 Kuulajate mängu teise hooaja 10. osa võitja!



26:48 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Foundation, The Witcher S2, The Matrix Resurrections, Don't Look Up, Spider-Man, Spider-Man 2, Jimmy Karr: His Dark Materials, Jim Gaffigan: Comedy Monster, Russell Howard: Lubricant, Mo Amer: Mohammed in Texas, The Silent Sea, The Standups, Shaman King, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.



Henryk: The Witcher (2019), Hawkeye (2021), Don`t Look Up (2021), What If…? (2021), Miracle: Letters to the president (2021), Intruder (2020)



Ragnar: The Witcher (2019), Hawkeye (2021), Arcane (2021), The Summit of the Gods (2021), Don't Look Up (2021), The Book of Boba Fett (2021)



2:15:23 Anname hinnangu uuele kinofilmile: "Matrix: ülestõusmine"



3:14:16 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



Kui sul tekkisid küsimused ja kommentaarid, siis saad need jätta meile siin: info@kinosaade.ee.



Kõik saated on leitavad ka Kinosaade.ee, Delfi Taskus, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud ja kõikides teistes podcasti rakendustes.



Lisaks leiab meid veel Facebookist, YouTubest ja Twitchist Kinosaade nime alt.

