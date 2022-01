Armas ja naljakas lugu Harry Potter 20 saatest: Dumbledore'i näitleja jäi uskuma, et võtteplatsil on tõeline võluolend

“Harry Potteri ja saladuste kambri” lavastaja Chris Columbus ja Harryt kehastanud Daniel Radcliffe rääkisid 1. jaanuaril avaldatud erisaates, et Richard Harris pidas robotlindu elusaks ja kiitis, et too olla hästi treenitud. Kellelgi polnud südant vanameistrile teada anda, et suhtleb mängufööniksiga. Nii uskuski Harris, et on päris linnuga ühise keele leidnud.