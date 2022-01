James Cameron parandas aastaid hiljem "Titanicu" kurikuulsaimas stseenis kosmilise vea

Ehkki tegu on tõsielusündmustel põhineva ajaloolise filmiga, on seal terve rida ajaloolisi ebatäpsusi. Et need filmi peategelaste saatust siiski oluliselt ei mõjutanud, võib nii vaataja kui autor neist rahumeeli mööda vaadata, kuid ühe sellise Cameron siiski tagantjärele õgvendas.

2012. aastal, kui “Titanicu” 3D versioon välja tuli, oli lisaks formaadiuuendustele muutunud ka detail stseenis, kus Rose ookeanis triivib. (Kuri)kuulus uksestseen, kus peategelased Rose ja Jack ookeanis ukse külge klammerduvad ja päästmist ootavad, käis närvidele astrofüüsikule Neil DeGrasse Tysonile. Ja mitte selle pärast, et “tegelikult oleks Jack sinna ukse peale mahtunud küll”. Ei-ei. Täheteadlane märkas, et Rose’i kohal taevas olid veidrad tähed, mida sel ajahetkel Atlandi ookeani kohal poleks tohtinud näha olla. Mees kirjutas Cameronile kirja ja režissöör, perfektsionist nagu ta on, palus, et astrofüüsik saadaks talle õiged tähed, et ta saaks need filmi sisse paigutada. Nii ongi “Titanicu” 3D versioonis üks kosmiline viga vähem kui esialgses teoses.