Kodumaise filmiaasta 7 võtmesõna | "Teneti" Eestisse toonud Film Estonial on järjekord ukse taga

Koppeli ja Tibbo-Hudginsi sõnul on meie produtsendid on rahvusvaheliste suhetega väga tõsiselt tegelenud. Väikese maa filmitegijal on ilma selleta võimatu kõrgelennulisemaid loomingulisi ambitsioone ellu viia.

“Teneti” Eestisse toonud Film Estonial on järjekord ukse taga. Film Estonia juht Nele Pavese sõnul on tagasimakseprogramm on ennast välismaa tootjate seas tõestanud usaldusväärse ja kiire partnerina.

“Soov ja huvi Eestisse oma filme ja seriaale tootma tulla on kõigi aegade suurim ning piltlikult võib peagi öelda, et järjekord on ukse taga. Siia on sel aastal saabunud lisaks meie tavapärastele partneritele ka suur hulk uutest riikidest tootjaid ning hea meel on tõdeda, et siia soovitakse naasta ka oma järgmiste projektidega. Uuteks riikideks on näiteks UK, Rootsi, Island ja India. See on suur usaldus ja tunnustus meie filmiprofessionaalidele ja Film Estonia tagasimakseprogrammile,” ütleb Paves.