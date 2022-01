Boikoti all Kuldgloobused tulevad staarideta ja punase vaibata, rassilise kaasamise eestkõneluse saatel

Seega on HFPA valinud ühe vähestest neile jäänud lahendustest - auhinnatseremooniat saadab tugev rõhuasetus filantroopilistele eesmärkidele. Ühendus on näinud vaeva, et muuta oma liikmete ridu ja töökorraldust läbipaistvamaks ja kaasavamaks, püüdes seljatada neile osaks saanud boikotti. Samas vaimus osaleb 2022. aasta Kuldgloobuste tseremoonial rassilise võrdsuse eest seisva ühenduse NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) Hollywoodi esinduse aseesimees Kyle Bowser, kelle roll on vedada arutelu rassilise mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasavuse meetmete üle maailma meelelahutuses tervikuna.