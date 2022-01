Aasta parimaks filmiks valiti dokumentaalfilm “Üht kaotust igavesti kandsin”

“Tegemist on esimese Neitsi Maali preemia pälvinud dokumentaalfilmiga 2011. aastast saati. Filmiajakirjanikud tunnustavad Carlos Lesmest keerulise ühiskondliku teema julge ja empaatilise käsitluse eest ühe perekonna erakordselt isikliku loo läbi,” ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu esimees Andrei Liimets.

“Kogu kultuuri- ja meelelahutussektorile on olnud raske aasta. Just sellepärast on meil väga hea meel jätkuvalt toetada parima Eesti filmi auhinna Neitsi Maali välja andmist. Eesti film vajab tuge rohkem kui kunagi varem. Omalt poolt oleme otsustanud sel aastal natukene panuseid tõsta ja premeerida võitjat 2500 euroga,” ütles Olympic Casino Eesti tegevdirektor Taavi Roosalu.