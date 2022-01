Tartu Filmifond toetas Kivastiku, Ruumeti, Vihmari ja Mäeotsa filme

Tartu Filmifondi juht Külli Hansen rõõmustab, et filmitegijate huvi Tartus filmimise vastu kasvab. “Mul on hea meel, et saime sel jagamisel toetada filme, millel on tugev mõju kohaliku filmikogukonna arendamisele või milles Tartu linn on oluliseks võttepaigaks. Näiteks Mart Kivastiku film “Taevatrepp” on suures osas valminud Tartus ja teostatud kohalike näitlejate ning taustajõudude abiga. Samuti on tore, et Tartus valmivad filmid, mis on suunatud noortele ja teevad seda läbi põnevate lugude jutustamise. Niisugused filmid panevad ka nooremaid tartlasi oma linna uue pilguga vaatama ning avastama Tartu erinevaid nägusid.”



Mart Kivastiku tragikoomiline “Taevatrepp” on vabalend 1970. aastate ja tänapäeva vahel, hinge vabastamise lugu, kuhu nüüdne kriis lisab veel ühe ajalise mõõtme. Filmi võtted toimusid juulis-augustis ja oktoobris 2021 Tartus. Viimsel hingetõmbel usaldab vana kunstnikust sõber Ulfile ehk Uule saladuse, kuidas käia minevikus. Uu on insener ja imedesse ei usu, aga trikk toimib. Minevikus on mõnus, igavene suvi ja Procol Harum, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Päriselus on sügis, sõbrad kiilakad ja kibestunud, tüdrukud abielus ja isa, kes vanasti oli spordimees, põeb alzheimerit. Miski ei kisu sinna tagasi! Lõpuks peab Uu siiski otsustama, kuhu jääda või kuidas üldse.



Filmi peategelast kehastavad Mait Malmsten ja Timotheus Sammul. Lisaks teevad kaasa veel teisedki tuntud Eesti näitlejad: Harriet Toompere, Ivo Uukkivi, Katariina Unt, Tõnu Oja, Rita Raave, Guido Kangur, Aarne Soro, Kersti Heinloo jt, samuti noored vanemuislased Lena Barbara Luhse ja Kaarel Bogga. Filmi režissöör on Mart Kivastik, operaator Rein Kotov, kunstnik Pille Jänes, produtsendid Marju Lepp ja Manfred Vainokivi. “Taevatrepp” esilinastub 2022. aasta sügisel.



Ingomar Vihmari „Tähtsad ninad“ on hoogne koguperekomöödia, mille stsenaarium valmis USA autorite ja Martin Alguse koostöös. See on universaalne ja tänapäevane lugu, mis käsitleb noorte jaoks aktuaalseid teemasid läbi värskendava huumoriprisma.



13-aastased Oliver (Ruben Tolk) ja Sass (Aleksander Peets) meisterdavad tööõpetuse tunnis ninakujulise prillihoidja, mis äratab ootamatult salapärase suurinvestori huvi. Samal ajal näeb Oliveri hiljuti koondatud isa vaeva, et leida uus ametikoht. Poisid on iseseisvaks äriajamiseks liiga noored ning nii tekibki plaan, kuidas tabada kaks kärbest ühe hoobiga – nad palkavad oma firmat juhtima Oliveri isa ning päästavad seeläbi ka Oliveri vanemate karile sõitnud abielu. Konks on aga selles, et Oliveri isa ei tea, et töötab oma poja ja tolle sõbra Sassi heaks. Algab hoogne topeltmäng, mis eskaleerub, kui poisid saavad teada, mis on salapärasel investoril tegelikult plaanis.



Filmis mängivad Ruben Tolk, Aleksander Peets, Mattias Naan, Saara Pius, Lumi Soomets, Elo-Mirt Oja, Nora-Mia Pai, Albert Miina, Mait Malmsten, Priit Loog, Lauri Nebel, Taavi Teplenkov, Kleer Maibaum-Vihmar, Janek Joost, Piret Simson, Tanja Mihhailova-Saar jt