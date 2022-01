MEENUTAME | Maria Klenskaja filmikarjääri eredaimad momendid

Eemal teatri nagisevatest lavalaudadest ja kumerast kaameraläätsest on Maria Klenskaja kasutanud oma häält, et kasvatada üles terve põlvkond eestlasi - seda naksitrall Muhvi rollis. Režissöör Avo Paistiku ja kunstnikute Edgar Valteri ning Mati Küti "Naksitrallid" animatsioonid on sügaval Eesti kultuuriajaloos, mida paljud meist on lapsepõlves näinud kümneid ja kümneid kordi. Endale teadmata oleme siiani mõjutatud Klenskaja häälest. Lisaks laenas oma häält ka "Karlsson katuselt" (2002) animafilmile.

2012. aastal antud intervjuus kirjeldas Klenskaja enda jaoks rasket episoodi filmis “Surma hinda küsi surnutelt”. Filmis pidi olema stseen, kus üks noor naine on sunnitud teise naise maha laskma. Kaljo Kiisk tahtis stsenaariumi järgi, et seal, kus peategelane sureb – suurte põdrakanepiõite vahel –, on episood, kus tulistaja oksendab. See pidi olema ootamatu psüühiline ja füsioloogiline reaktsioon. “No ja küll ma siis käisin ja oksendasin seal. See on üks jubedamaid mälestusi, mis mul on ausalt öeldes olnud.” Kõige proosalisem oli aga asja juures see, et stseen lõigati välja, sest revolutsionäär Alma Vaarmann ütles, et revolutsionäär ei oksenda. “Oleks tahtnud küsida, et kui revolutsionäär on naine, kas ta sünnitab?”