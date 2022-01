Kuldgloobused jagati sotsiaalmeedia vahendusel, "Kupee nr 6" jäi auhinnata

“Only Murders in the Building” (Hulu)

Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”)

Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)

Jane Campion (“The Power of the Dog”)

Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”)

“The Power of the Dog” (Netflix)

“The Power of the Dog” (Netflix) — Jonny Greenwood

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

“Dune” (Warner Bros.) — Hans Zimmer

Parim mitte-ingliskeelne film

“Compartment No. 6” (Sony Pictures Classics) — Soome, Venemaa, Eesti, Saksamaa

“Drive My Car” (Janus Films) — Jaapan

“The Hand of God” (Netflix) — Itaalia

“A Hero” (Amazon Studios) — Prantsusmaa, Iraan

“Parallel Mothers” (Sony Pictures Classics) — Hispaania

Parim filmistsenaarium

Paul Thomas Anderson — “Licorice Pizza” (MGM/United Artists Releasing)

Kenneth Branagh — “Belfast” (Focus Features)

Jane Campion — “The Power of the Dog” (Netflix)

Adam McKay — “Don’t Look Up” (Netflix)

Aaron Sorkin — “Being the Ricardos” (Amazon Studios)

Parim originaallaul filmis

“Be Alive” from “King Richard” (Warner Bros.) — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Oruguitas” from “Encanto” (Walt Disney Pictures) — Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” from “Belfast” (Focus Features) — Van Morrison

“Here I Am (Singing My Way Home)” from “Respect” (MGM/United Artists Releasing) — Jamie Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

“No Time to Die” from “No Time to Die” (MGM/United Artists Releasing) — Billie Eilish, Finneas O’Connell

Parim animatsioon

“Encanto” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

“Flee” (Neon)

“Luca” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

“My Sunny Maad” (Totem Films)

“Raya and the Last Dragon” (Walt Disney Studios)