"Lastega kodus" näitlejad mälestavad lahkunud seriaalikaaslast: "Temasugust sõpra ei leia ma enam kunagi"

Mary Kate ja Ashley Olsen (seriaalis mängisid mõlemad Danny Tanneri tütart Michelle'i) ütlesid avalduses Entertainment Weeklyle: "Bob oli kõige hoolivam, mõistvam ja heasoovlikum mees, keda võib ette kujutada. Me oleme sügavalt kurvad, et teda enam meiega ei ole, aga ta jääb meid alati leebelt suunama, nagu ta seda siiani teinud on. Oleme mõtetes tema tütarde, abikaasa ja perega ja avaldame kaastunnet."