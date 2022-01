Privaatsus või midagi kahtlast? Alec Baldwin keeldub telefoni uurijatele loovutamast

“Nad ei või lihtsalt telefoni läbi otsida, võtta su pilte, naisele kirjutud armastuskirju, või mida iganes sa telefonis hoiad. Igasugused viited sellele, et ma ei tee koostööd, ei täida palveid või käske või nõudmisi või telefoni läbitsimisordereid, see on jama, see on vale,” on Baldwin öelnud.