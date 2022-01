Kaasavamad Kuldgloobused | Michaela Jaé Rodriguez - esimene transsooline näitlejanna, kes sai Kuldgloobuse

Rodriguez pälvis tunnustuse mõjuva esituse eest sarjas “Pose”. “Pose” on tele-draamasari 1980ndate ja 1990ndate New Yorgi afroameerika ja latiino LGBTQ ja ebatraditsioonilise sooidentiteediga tantsijate ja meelelahutuskunstnike drag-kultuuri-skeenest, kus ta mängib Blancat, kelle eestvedamise ja -koste alla koondub üks kujutatud skeene “leitud perekondadest”, vahendab CNN Entertainment.

“See on uks, mille avamine võimaldab jõuda paljude noorte ja andekate inimesteni, et nendegi jaoks uksi avada,” kirjutas Rodriguez Instagramis Kuldgloobuse võidule reageerides. “Küll näevad kõik, et see on võimalik. Küll nähakse, et noor afro-latiina tüdruk, kes julges unistada, suudab leida tee inimeste südamesse, armastusega. ARMASTUS VÕIDAB!”