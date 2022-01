Kes on Eesti vanim juutuuber? ETV2 toob vaatajate ette seitse uut “Eesti lugude” dokumentaalfilmi

“Eesti lugude” uue hooaja avab 11. jaanuaril dokumentaal “Onu Arvo” , mille keskmes on Eesti vanim ja ülipopulaarne juutuuber Arvo Kassin, kelle kokandusvideoid saadab sotsiaalmeedias suur menu. Frank-Leander Sapego film on lugu tema pidevast näljast õppimise, enesearendamise ja kokakunsti vastu.





Jaanuari kolmas film, Aljona Suržikova käe all valminud porteelugu “Uue ajastu kunstnik Edith Karlson” räägib Eesti tippskulptorist ja tema põimuvatest maailmadest. Filmis näeb kunstniku üksildast loomeprotsessi ja vastukaaluks tema loomingu tutvustamist nii kodumaal kui ka maailma kaasaegse kunsti pealinnas. Edith on Eesti publikule juba tuntud ja käes on hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades.



Kokku jõuab uuel hooajal teisipäeviti ETV2 ekraanile seitse uut dokumentaalfilmi. Tulemas on veel:

1.02 “Hobujõud”, režissöör-operaator Kullar Viimne

7.02 “Põlvkond piiri taga”, režissöör-stsenarist Terje Toomistu

15.02 “Randvere Leonardo”, režissöör-stsenarist Kerttu Soans

22.02 “Uus elu”: režissöör-stsenarist-produtsent Jaak Kilmi