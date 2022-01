Kuldgloobuse võitnud filmi "Drive My Car" režissöör: ma ei usu, et Murakami teosed üldiselt filmiks sobivad

On teada, et Murakami ei ole huvitatud oma pikemate teoste filmilinal nägemisest ja ka "Drive My Cari" lavastanud Ryusuke Hamaguchi möönab, et Murakami teosed pole filmi alusmaterjaliks just kõige sobilikumad.

"Murakami avab meisterlikult inimeste siseilma ja see tekitab soovi tema teoseid filmiks kohandada. Aga selle sama siseilma kinolinal edasiandmine on tõeliselt keeruline," põhjendas režissöör seda arvamust.

"Drive My Car" aluseks olev novell on üksnes mõnikümmend lehekülge pikk ja 2,5tunnise filmi jaoks pidi materjalile päris palju lisama.

Murakamile meeldis

Režissööri andmetel on ka Murakami filmi näinud ja talle meeldis see väga. "Ta ei käinud esilinastusel, aga kuuldavasti vaatas ta seda oma kodukoha kinos ja kuuldavasti talle ka meeldis. Ta olevat öelnud, et ta pole täpselt kindel, millised osad on tema kirjutatud ja mis juurde pandud."

Haruki Murakami tähistab täna 73. sünnipäeva.

"Drive My Car"

Kaasaegne Jaapan, Haruki Murakami looming ja Anton Tšehhovi "Onu Vanja" sulanduvad üheks tervikuks režissöör Ryûsuke Hamaguchi filmis DRIVE MY CAR, mis on alanud auhinnahooaja üks kiidetumaid linateoseid. Võitnud Cannes'i filmifestivalil kolm auhinda ja Kuldgloobuse, on see film praegu "Kupee nr. 6" suurimaks konkurendiks ka Oscarite jagamisel. Pärast edukaid linastusi PÖFFil on "Drive My Car" alates 7. jaanuarist Eesti ekraanidel.

Murakami novellile tuginev meistriteos on ühelt poolt kaasaegse Jaapani ühiskonna peegeldus ja teisalt vastuse otsimine igavesti painavale küsimusele, mis on armastus. Lavastaja Kafuku otsib pärast oma naise Oto ootamatut surma vastust küsimusele, miks naine teda pettis, oli ju nende abielu olnud õnnelik. Aastaid hiljem Hiroshimas Tšehhovi "Onu Vanjat" lavastades valib ta mitmekeelsesse truppi oma naise kunagise armukese – ikka selleks, et naise truudusetuse põhjusteni jõuda. Samal ajal tekib Kafuku ja tema noore autojuhi Misaki vahel omapärane isa ja tütre suhe.