Ülilühikeste, aga populaarsete filmide ideekonkursi tähtpäev on 1. veebruaril

Eesti Filmi Instituut korraldab kolmandat korda 1-minuti filmi ideevõistluse, mille teema on „Keha ja keel“. Filmikavandite/-ideede esitamise tähtpäev on 1. veebruar ning need tuleb saata aadressile konkurss@filmi.ee. Esitatud kavandite hulgast välja valitud projektid selguvad 17. veebruariks ja filmid peavad saama valmis 1. juuniks 2022. Konkursile laekunud ideede seast valitakse 15 filmiideed, millele on tagatud 1000€ toetus.