Mis on kõige kummitavam asi Netflixi hittsarjas "The Witcher" (ja selle ootamatult tõsieluline alltekst)?

Täpsemalt laul, mis esimese hooaja ilmumise järel vaid paari päevaga vaatajate südamed võitis, lendu läks ja sadu (metal)kavereid inspireeris.

Nimitegelase, nõidur Geralti (Henry Cavill) sümboolsest vastupanust hoolimata teda seiklustel saatev bard Jaskier (Joey Batey) kirjutab nakatava refrääniga pala "Toss a Coin to Your Witcher" peamiselt PR-eesmärkidel, et parandada avalikku arvamust kurikuulsast koletisekütist.

Nõidurile sulli (ja respekti)

Miks see kõik tähtis on? "Toss a Coin to your Witcher" ("Viska nõidurile münt") on laias laastus meeldetuletus, et keegi kusagil teeb rasket, ohtlikku tööd, et teiste elu oleks ohutum ja parem. Ja sageli juhtub, et need inimesed ei pälvi oma töö eest tänusõnu, vaid hoopis vääritimõistmist.

Jaskier, Geralti isehakanud "suhtekorraldaja" saadab kõrtsidesse üle maa ringlema kiidulaulu nõiduri kangelastegudele ja soovitab kangelasele nende tegude eest heldelt tasuda. Jaskieri töö tulemust on seriaali jooksul ka näha, Geralti maine ja oletatavasti ka elujärg paraneb silmatorkavalt. Ehk sõnum on - pidage oma kangelasi meeles. Nõidurile sulli ja respekti.

Jaskieri kehastav näitleja Joey Batey - kes on seda laulu arvatavasti maailmas kõige rohkem kuulma pidanud - on naljatades öelnud, et see on õudne ja ta ei taha seda enam kuuldagi, ja seda just kummitama ajavate omaduste pärast. Kuigi ta on ka möönnud, et kui talle seda toidupoes laulma tullakse, siis sellest on ikkagi rõõmu.

Mündi teine, vähem viisakas külg

Õnneks toob teine hooaeg (ja see on nüüd väiksemat sorti spoileri-hoiatus) trubaduuri repertuaari järgmise, võib-olla samavõrra nakkava laulu. Kui "Toss a Coin to Your Witcheri" eesmärk oli Geraltit ülistada ja tema jõhkardi-reputatsiooni parandada - ja see ka õnnestus - siis teise hooaja mittemetlik hümn "Burn Butcher Burn" ("Kõrbe, lihunik, kõrbe") on nii-öelda mündi teine külg. Ja samuti omamoodi seisukohavõtt tänamatu töö tegija tunnustamise - tunnustamata jätmise teljel.