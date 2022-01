Ben Affleckil on kino tulevikust must nägemus

See muudatus on tema sõnul juba ammu õhus. Tema 2020. aasta draama “The Way Back” jõudis kinodesse samal nädalal, kui need pandeemia tõttu kinni pandi. Film sai kiita, kuid seda vaadati vähe. “Aga ma teadsin enne sedagi, et film leinast, lapse surmast, alkoholismist ja paranemisest, ei too täiskasvanuid kinno. Kuid voogedastusplatvormidel tehakse hämmastavalt häid asju. Need pole enam menetlusprotsessi-kesksed üks-ühele sama ülesehitusega krimi- kohtu- ja arstisarjad, millega me üles kasvasime.”