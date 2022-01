143. Kinoveebi Jututuba | Kas "Tondipüüdjad: pärand" paneb seeriale väärika punkti?

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



10:26 Kuulajate mängu teise hooaja 11. osa! Osale kuulaja/pildimängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks, 21.01 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



22:02 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud?



Cobra Kai, The Manifest, In the Land of Leadale, The Strongest Sage With the Weakest Crest, Searching, Luca, Daylight, The Amazing Spider-Man, Spider-Man 3, The Whole Truth, Green Snake, Elysium, 47 Ronin, Brazen, Constantine, Back to Outback, Inside Man, Invasion, The Black Clover, Dexter: New Blood, Demon Slayer



1:46:25 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: The Book of Boba Fett (2021), Peacemaker (2022), Shetland (2013), Tales from the Loop (2020), Maid (2021), Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000), Scream 4 (2011), Euphoria (2019), Invasion (2021), Recalled (2021), Sinkhole (2021), Escape from Mogadishu (2021), Cobra Kai (2018), Hawkeye (2021), Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (2022), Demon Slayer (2019), Folies-Bergère (1956)



Ragnar: Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000), Scream 4 (2011), The Power of the Dog (2021), Recalled (2021), Sinkhole (2021), Escape from Mogadishu (2021), Hawkeye (2021), Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (2022), The Book of Boba Fett (2021), Peacemaker (2022), tick, tick...BOOM! (2021)



3:27:11 Anname hinnangud kinofilmidele: Tondipüüdjad: pärand, Prantsuse lähetus ja King`s Man: Esimene missioon.



3:43:05 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



3:49:54 Uudised