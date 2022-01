Kinno jõuab peenetundelise provokaatori François Ozoni film suurest tabuteemast

Alates 28. jaanuarist jõuab kinodesse François Ozoni film "Kõik läks hästi" (Tout s'est bien passé). Tegemist on prantsuse draamaga, mille keskmes on tütre ja tema sureva isa lugu. Sügavalt inimlike draamade meistri François Ozoni uus film põhineb Emmanuèle Bernheimi autobiograafilisel raamatul. Režissöör avab tundlikul viisil ning maitseka huumoriga selliseid tõsiseid teemasid nagu surm ja eutanaasia. Kui 85-aastane André (André Dussollier) saab infarkti, siis tormab Emmanuèle (Sophie Marceau) oma isa juurde. Poolest kehast halvatud mehel on mõistus selge, kui ta haigevoodis palub tütrelt abi oma elu lõpetamisel. Kuidas ka Emmanuèle ei tahaks isa palvele vastu olla, peab ta tunnistama vana mehe õigust ise oma elu üle otsustada.



Režissöör François Ozon on alati armastanud oma publikut intrigeerida ja provotseerida. Isegi suurimatest tabuteemadest oskab ta kokku punuda inimlikult peenetundelise loo. Liigset sentimentaalsust vältides viib ta vaataja tundlikule ja tihtipeale humoorikale, õnneliku lõpuga teekonnale.