Lady Gaga paljastas, et “Gucci tragöödiast” lõigati välja põnev seksistseen

Hayek mängib filmis telesensitiivi Giuseppina (ehk Pina) Auriemmat, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) sõbrannat, kes haub koos temaga Reggiani abikaasa Maurizio Gucci (Adam Driver) mõrvaplaani.

Hiljuti rääkis Salma Hayek, et tema ja Lady Gaga said võtete ajal väga hästi läbi ja et tal on kahju kaadritest, mis filmist välja lõigati. Gaga paljastas seepeale, et tegelikult oli filmis tema ja Hayeki tegelaste vahel seksuaalsuhe ja seega filmiti ka seksistseene.

“Filmis oli terve tegevusliin, mida te ei näe, kus Pina ja minu (Patrizia Reggiani) vahel tekkis seksuaalsuhe. Okei, kui kunagi tuleb välja filmi pikem versioon - kes teab. Aga olgu siis nii palju tema [Ridley Scotti] kui režissööri auks öeldud, et me tõesti filmisime need stseenid. Me olime Salmaga võttepaigas ja mõtlesime, et kui Maurizio sureb, võib-olla üks asi viib teiseni?”

Pole teada, miks täpselt kõnealused kaadrid filmi lõppversiooni ei jõudnud, kuid üheks teguriks võib olla filmivaataja kallis aeg - “Gucci tragöödia” on niigi 2 tundi ja 38 minutit pikk. Ridley Scott on aga varemgi oma filmidest directors cut’e (filmi pikem, rohkem detailidesse minev versioon) avaldanud. Nii et kes teab, vahest võivad need kaadrid veel vaatajani jõuda.