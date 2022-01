Vaata, millised tippdokid toob vaatajate ette DocPoint Tallinn

Festivali kavast leiab tervelt kolm Oscari lühinimekirja jõudnud linateost, mis räägivad huvitaval kombel kõik kaugetest kultuuridest: uuriv põnevusdokk "President" kajastab Zimbabwe korruptiivseid presidendivalimisi, "Põletavad uudised" heidab pikema pilgu india naiste juhitud teravalt päevakajalise meediaväljaande Khabar Lehariya argipäeva ja heitlustesse ning "Faya Dayi" tõlgib võimsasse filmikeelde Etioopia sufide psühhotroopse khat'i-taime tarbimise traditsiooni.

Ekraanile tuuakse ka mitmete tunnustatud lavastajate uued meisterlikud tööd. Seni vaid tugevaid mängufilme teinud briti lavastaja Andrea Arnold on ekraanil nüüd oma esimese naturalistliku dokiga "Lehm", teise tuntud briti filmitegija ja kriitiku Mark Cousinsi uus film "Vaatamise lugu" on ehk ta kõige isiklikum film, mis tegeleb tema nägemise kadumisega, tšehhi dokirežissöör Helena Třeštíková on DocPoindi kavas juba seitsmendat korda filmiga "René. Vabaduse vang", mis on järjefilm ta kunagisele hitile "René". Taani provokaator Mads Brügger aga on hakkama saanud taas ühe uskumatu looga Põhja-Koreast nimega "Nuhk. Salaja Põhja-Koreas". Oma uue filmiga on Tallinnas tagasi ka tuntud poola meister Pawel Lozinski, kelle leidlik-vaimukas "Rõdufilm" on üles võetud oma korteri rõdult.

Eesti filmidest on kavas Moonika Siimetsa "2 tundi õnneni", mis on ka festivali avafilm, ning Marta Pulga globaalse haardega koroonapäevik "Räägi ära".

DocPoint Tallinn toimub tänavu 13. korda. Filmid linastuvad kinodes Sõprus ja Artis.

Piletid tulevad müügile Fienta müügikeskkonda. Hind kõigile DocPoint Tallinn festivali seanssidele on 6€, saadaval on ka passid hinnaga 25€ ja 50€.

