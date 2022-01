Veel on aega registreerida oma lühifilm Tallinna Polütehnikumi filmifestivalile

Tallinna Polütehnikumi Filmifestival on kuuendat korda toimuv lühifilmide võistlus, kus saavad osaleda kutse- ja üldhariduskoolide õpilased nii Eestist kui ka välismaalt, kõrgkoolide ja ülikoolide tudengid ning huvikoolide õpilased.

Projekte saab esitada viies põhikategoorias, milleks on muusikavideo, dokumentaalfilm, sketš, animafilm, mängufilm ja kahes alakategoorias, milleks on tudengifilm ja rahvusvahelised noorte lühifilmid.

Dokumentaalfilmi, mängufilmi, tudengifilmi ja rahvusvaheliste noorte lühifilmide kategooriate projektide pikkus on maksimaalselt 15 minutit, animafilmi kategooria projekti pikkus on maksimaalselt 10 minutit, muusikavideo ja sketši kategooria projekti pikkus on maksimaalselt 5 minutit.