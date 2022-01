Vaata treilerit | "Põlvkond piiri taga" uurib, miks pole lihtne Eestisse tagasi pöörduda

“Nendest kohtumistest jäi minu jaoks kõlama see, et välismaal elavad eestlased pole Eesti jaoks kadunud. Nendega peab arvestama, neid tasub tunnustada. See, et need inimesed ei asu füüsiliselt praegu Eestis, ei tähenda, et neid poleks Eesti ühiskonna jaoks olemas. Paljude välismaal elavate eestlaste sõnul ei ole ka välistatud, et nad tulevikus tagasi Eestisse tulevad. Loodan, et see film aitab leevendada mitmesuguseid rände ja kuuluvusega seonduvaid sotsiaalseid ärevusi nii Eestis kui välismaal elavate eestlaste seas, sest filmis jagatud tunded ja kogemused on ilmselt paljudele tuttavad, kuid pole varem sellisel visuaalpoeetiliselt võimestatud kujul sõnastust leidnud,” ütleb Toomistu.