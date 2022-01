Fännide dešifreeritud kirjalõik viitab, et “Troonide mängu” lõpp võis olla kirjaniku algsete plaanidega kooskõlas

Fännid on aga teada-tuntud osavad detektiivid ja nii ongi kirja mustaks värvitud osa aastate jooksul dešifreerida üritatud, mis arvatakse olevat ka õnnestunud, näiteks olla seal kirjas, et Bran istub Tyrion kaasabil raudsele troonile. Samuti olla seal kirjas, et Jon Snow’st saab Brani vaenlane. Kui need read on õigesti lahti muugitud, siis polegi seriaali lõpplahendus kirjaniku algsest nägemusest kuigi kaugel.